Объявлена дата прощания с Романом Виктюком

Церемония пройдет в театре

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе Театра Виктюка, прощание будет открытым.

"Прощание пройдет в театре 20 ноября с 11:00 до 15:00", - приводит слова пресс-атташе театра агентство ТАСС.

Режиссера госпитализировали с коронавирусом 27 октября. Народный артист скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Как сообщалось, причиной смерти стала тромбоэмболия.

По словам близких Виктюка, режиссер хотел бы быть похоронен во Львове, где покоятся его родители. Вопрос с транспортировкой сейчас решается.

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