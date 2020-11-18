ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром

22:25
  • среда
  • 18 ноября 2020

Виноваты два человека

Следственный комитет установил причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения двоим техникам-электромеханикам, передает "ТВ Центр".

На допросе они сознались, что занимались ремонтом железнодорожной стрелки, но не уведомили дежурного, чтобы тот перекрыл движение на участке. В итоге привести механизм в рабочее состояние до прибытия поезда не успели. С рельсов сошли 35 цистерн, разлился мазут. Одним из вагонов придавило путевого обходчика, мужчина скончался по дороге в больницу.

Из-за повреждения железнодорожного полотна движение поездов на этом участке было приостановлено почти на сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
Ликвидация последствий схода состава грузового поезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.