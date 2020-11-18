Названа причина схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром

Виноваты два человека

Следственный комитет установил причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения двоим техникам-электромеханикам, передает "ТВ Центр".

На допросе они сознались, что занимались ремонтом железнодорожной стрелки, но не уведомили дежурного, чтобы тот перекрыл движение на участке. В итоге привести механизм в рабочее состояние до прибытия поезда не успели. С рельсов сошли 35 цистерн, разлился мазут. Одним из вагонов придавило путевого обходчика, мужчина скончался по дороге в больницу.

Из-за повреждения железнодорожного полотна движение поездов на этом участке было приостановлено почти на сутки.

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