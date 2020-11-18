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Транспортная отрасль России получит дополнительное финансирование

22:37
  • среда
  • 18 ноября 2020

Об этом заявил Михаил Мишустин

Объем бюджетного финансирования транспортной системы в ближайшие годы будет увеличиваться. В этом году на развитие отрасли направлено более триллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на открытии форума "Транспорт России" в Москве. Глава правительства осмотрел экспозицию, посвященную основным проектам в сфере коммуникаций. Среди приоритетов государственная программа "Развитие транспортной системы" и нацпроект "Безопасные и качественные дороги", в котором участвуют 83 региона.

По итогам года в стране будет построено и модернизировано свыше 500 автотрасс разного уровня. Как отметил глава кабмина, это позволит снизить число аварий, сократить время в пути, благоустроить городскую среду и повысить надежность транспортной системы в целом.

"В ситуации с распространением коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы транспорт работал надежно в каждой точке страны. Чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты люди могли получать без перебоев и в срок. Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания. Президент назвал развитие транспортной отрасли одной из главных стратегических задач. Именно ее потенциал востребован, когда мы говорим о росте национальной экономики. Это важно для достижения общенациональных целей развития, реализации всех национальных проектов, федеральных и региональных программ", - отметил Мишустин.

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