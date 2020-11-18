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В Госдуму внесли законопроект о признании физлиц иностранными агентами

22:40
  • среда
  • 18 ноября 2020

В чем суть документа?

В среду в Госдуму внесен законопроект о возможности признания граждан иностранными агентами. Авторы документа указали, что он устанавливает дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности. Согласно проекту, иноагентами будут считаться все, кто занимается политикой и получает за это деньги или имущество из иностранных источников. Быть иноагентом не запрещается, но сведения об этом должны быть опубликованы. Такие люди смогут принимать участие в выборном процессе, но избиратели должны об этом знать.
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Ужесточение законодательства об иностранных агентах - мера вынужденная, говорят авторы законопроекта в Госдуме и Совете Федерации. Раньше оно распространялось только на юридических лиц. Но те, кто работает в интересах и за деньги других государств, научились эти нормы обходить. Поэтому теперь статус "иноагента" предложено распространить на общественные организации и физических лиц.

Маркировка в СМИ, регистрация в Министерстве юстиции и финансовая отчетность - все это становится обязательным для тех, кто занимается политикой или собирает сведения об оборонном комплексе страны, получая финансирование из-за рубежа. При этом важно понимать: быть иностранным агентом - не преступление. Преступление - этот статус скрывать.

"Необходимо его обозначать в информационном пространстве. Подчеркну: в информационном пространстве - желтые звезды никто наклеивать не собирается - как иностранного агента. Человека или структуру, зарегистрированы они или нет, занимающиеся специфической активностью, в том числе разрушением политической системы Российской Федерации, либо добычи сведений, которые могут этому способствовать", - рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В США подобная практика действует еще с 1938 года. Так называемый закон ФАРА обязывает всех иностранных агентов регистрироваться в Минюсте с предоставлением личных данных и детальной отчетности. А нарушителю грозит штраф в 10 тысяч долларов. Или 5 лет тюрьмы.

В новом российском законопроекте предусмотрена административная ответственность - две тысячи рублей штрафа для физических лиц и 40 тысяч для юридических. И только в случае неоднократного нарушения закона и уже после привлечения к административной ответственности, возможно наказание в виде исправительных работ или тюремного заключения сроком до 5 лет.

Все это, говорят законодатели, вынужденный шаг в ответ на действия ряда организаций. Например, некоммерческой ассоциации "Голос". После того, как ее признали иноагентом и за неоднократные нарушения закона ликвидировали по решению суда, НКО переформатировалась  в "общественное движение", продолжив работу под новой вывеской. Только каналы финансирования теперь скрывает еще тщательнее. И таких примеров немало.

"Те же самые пожертвования, те же самые донаты. То есть, по факту, меняются  схемы финансирования, меняются отношения юридическо-правовые, но конкретная цель этих людей и организаций на территории нашей страны - она не меняется, она по-прежнему направлена на то, чтобы влиять на общественно-политические процессы в нашей стране, формировать нужное общественное мнение в угоду других государств. И вот для того, чтобы этого не происходило, этот закон применяется", - рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Изменения коснутся и избирательного законодательства. Физические лица по-прежнему смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах. С тем условием, что иноагент будет помечать свой статус во всех агитационных материалах, публикациях в соцсетях и СМИ. А вот организациям, работающим на интересы другой страны и получающим финансирование из-за рубежа, предлагается запретить участие в выборном процессе.

"Чтобы иноагенты не могли участвовать в избирательных кампаниях. Это тоже практика мировая. Это наше внутреннее дело - избирательная кампания, это наши внутренние процессы исключительно. Поэтому не должны туда влезать иностранные агенты. И формировать там повестку, мировоззрение, влиять на настроение, на волеизъявление граждан", - отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.

Авторы документа еще раз подчеркивают: новые требования к деятельности иностранных агентов не коснутся тех, кто занимается культурой, наукой или благотворительностью. Словом, деятельностью, далекой от политики.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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