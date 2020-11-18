ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Открыт способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%

20:51
  • среда
  • 18 ноября 2020

Это особенно актуально для офисов и учебных заведений

Британские ученые нашли способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%. Метод вовсе не сложный: надо регулярно проветривать помещения. Как отмечают медики, это особенно актуально для офисов и учебных заведений. Врачи предупреждают, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции.
Великобритания ужесточает режим ограничений из-за коронавируса

Рекомендации исследователей нашли отклик в правительстве Великобритании – в первую очередь, в минздраве. "Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — приводит издание Daily Mail слова замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Рекомендуется держать окна приоткрытыми – либо же периодически проветривать помещение в течение 10-15 минут. Особенно тщательно надо следовать этой рекомендации, если кто-то из членов семьи заболел, а также после ухода гостей. Эта мера, как утверждается, позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.

При этом подчеркивается, что свежий воздух должен поступать именно с улицы - рециркуляция воздушных масс означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус. Комнату можно не проветривать, если есть кондиционер, который использует воздух с улицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.