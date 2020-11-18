Открыт способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%

Это особенно актуально для офисов и учебных заведений

Британские ученые нашли способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%. Метод вовсе не сложный: надо регулярно проветривать помещения. Как отмечают медики, это особенно актуально для офисов и учебных заведений. Врачи предупреждают, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции.

Рекомендации исследователей нашли отклик в правительстве Великобритании – в первую очередь, в минздраве. "Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — приводит издание Daily Mail слова замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Рекомендуется держать окна приоткрытыми – либо же периодически проветривать помещение в течение 10-15 минут. Особенно тщательно надо следовать этой рекомендации, если кто-то из членов семьи заболел, а также после ухода гостей. Эта мера, как утверждается, позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.

При этом подчеркивается, что свежий воздух должен поступать именно с улицы - рециркуляция воздушных масс означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус. Комнату можно не проветривать, если есть кондиционер, который использует воздух с улицы.

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