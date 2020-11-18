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Объявлены правила конкурса "Евровидение-2021"

21:24
  • среда
  • 18 ноября 2020

Участники заранее запишут свои выступления

Выступления участников музыкального конкурса "Евровидение-2021" будут записаны заранее. Запись будет происходить в реальном времени – как это было бы на самом конкурсе, вносить какие-либо изменения не разрешается. Следить за выполнением требований будет представитель жюри или организаторов, поясняется в пресс-релизе на сайте "Евровидения".
"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса

Как ранее сообщалось, организаторы "Евровидения" 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к песенному конкурсу 2020-го. Он не состоялся из-за коронавируса. По итогам этой жеребьевки участники из России - группа Little Big с песней Uno – выступят в первом полуфинале.

По какому из четырех предварительных сценариев пройдет конкурс, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.  Первый предполагает привычный формат конкурса. По второму зрителям и участникам придется соблюдать социальную дистанцию, примерно таков же и третий сценарий – только с большими ограничениями. Согласно четвертому сценарию конкурс пройдет без зрителей - участники выступят из своих стран.

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