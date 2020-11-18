Более 120 стран поддержали в ООН резолюцию России о борьбе с нацизмом

Против – США и Украина

В среду комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Проект документа был предложен Россией, а соавторами текста стали более двух десятков государств, передает "ТВ Центр".

За резолюцию проголосовали 122 страны мира. 53 воздержались. Против высказались только Украина и США. Постоянный представитель Соединённых Штатов, поясняя позицию своей страны, назвал проект документа "попыткой легитимизировать дезинформацию со стороны России, которая очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма".

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