ВОЗ объявила о росте числа смертных случаев от коронавируса в Европе

При этом темпы распространения COVID-19 снижаются

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рост числа летальных исходов из-за коронавируса в странах Европы. В частности, в Швеции зарегистрирован антирекорд – за сутки умерли 96 пациентов с COVID-19, это самый высокий показатель за три месяца.

Переполнены отделения интенсивной терапии в Италии и Швейцарии. В Италии с начала ноября число госпитализаций выросло в два раза. В больницах находятся около 33 тысяч человек.

В Швейцарии сообщают, что все отделения интенсивной терапии в стране работают на полную мощность. Свободных мест для пациентов больше нет. В Венгрии введенный из-за коронавируса режим ЧС продлили до 8 февраля. При этом, по данным ВОЗ, число новых случаев COVID-19 в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"