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Обновленная часть Большого Каменного моста откроется в декабре

22:18
  • среда
  • 18 ноября 2020

Движение пешеходов по тротуару планируется открыть весной

Уже в декабре откроется для движения машин обновленная часть Большого Каменного моста в Москве. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Он пояснил, что работы сразу же начнутся на второй половине сооружения, которая в свою очередь будет перекрыта. Движение пешеходов по тротуарам возобновится весной, когда закончится монтаж гранитной облицовки и чугунного ограждения.

Мэр отметил, что Большой Каменный - очень сложный объект, поскольку закрыть его полностью нельзя, иначе движение в центре столицы было бы парализовано. В этих условиях строители и реставраторы работают с максимальной скоростью. Срок сдачи моста - конец будущего года.

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