ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ликвидированы последствия разрыва кислородной линии в больнице в Коммунарке

22:29
  • среда
  • 18 ноября 2020

Опасности для пациентов и персонала нет

Завершились работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке. В департаменте здравоохранения столицы подчеркнули, что опасности для пациентов и персонала больницы инцидент не представляет.
Появилось видео с места ЧП в больнице в Коммунарке

Разрыв кислородной линии произошел в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы. Пациентов в здании не было, все больные из соседних блоков госпиталя были оперативно переведены в отдаленные от места происшествия блоки.

Пострадавших в результате инцидента нет, как нет и угрозы жизни и здоровью пациентов и персонала больницы, отметили в департаменте. Состояние каждого пациента госпиталя - на контроле главного врача.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия взрыва в больнице в Коммунарке
Последствия взрыва в больнице в Коммунарке
Больница в Коммунарке
Больница в Коммунарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.