Ликвидированы последствия разрыва кислородной линии в больнице в Коммунарке

Опасности для пациентов и персонала нет

Завершились работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке. В департаменте здравоохранения столицы подчеркнули, что опасности для пациентов и персонала больницы инцидент не представляет.

Разрыв кислородной линии произошел в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы. Пациентов в здании не было, все больные из соседних блоков госпиталя были оперативно переведены в отдаленные от места происшествия блоки.

Пострадавших в результате инцидента нет, как нет и угрозы жизни и здоровью пациентов и персонала больницы, отметили в департаменте. Состояние каждого пациента госпиталя - на контроле главного врача.

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