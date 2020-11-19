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В Общественной палате оценили законопроект об иноагентах

09:09
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили законопроект о признании физических лиц иноагентами. Насколько актуальна эта инициатива для безопасности страны? О каких конкретных рисках идёт речь? Чем обоснованы критерии, по которым те или иные граждане будут отнесены к иностранным агентам? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член Общественной палаты России, адвокат Артём Кирьянов.

"Раньше, в советское время была завербованная агентура, и спецслужбы и правоохранительные органы понимали, что с этим делать. Сегодня материя более тонкая. Кто эти люди и организации, в том числе некоммерческие, которые осуществляют функцию влияния, например, зарубежных фондов и Госдепартамента США, на российских людей, элиту, властные структуры, избирателей? Как это можно понять и отследить, за чей счет банкет? Само зарубежное финансирование не запрещено, если оно не сопряжено с деятельностью, которая подрывает конституционный строй, которая стимулирует экстремизм, которая стимулирует деструктивное влияние через интернет", - сказал эксперт.

Накануне в Госдуму был внесен проект закона о возможности признания иностранными агентами физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.

Полный комментарий Кирьянова смотрите в видео.

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