Капитан сборной России назвал недоразумением игру с Сербией

Наша команда проиграла со счетом 0:5

Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии в заключительном матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Црвена Звезда" в Белграде завершилась со счетом 0:5.

Капитан сборной России Георгий Джикия после матча назвал случившееся позором и попросил за это прощения. По его словам, ответственность за случившееся лежит только на футболистах.

"Говорить особо нечего. Хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Мы все сегодня провалились", - сказал Джикия. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза.

Объясняя причины поражения, капитан сборной заявил, что российские футболисты создавали много моментов в первом тайме, но не смогли воспользоваться шансами.

В свою очередь, тренер сборной России Станислав Черчесов, уверен, что все "могло быть по-другому, забей мы первыми". По его словам, сербская команда "выглядела свежее и лучше".

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