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Пентагон высмеял российских хакеров карикатурой с медведем

08:35
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В США придумали достойный ответ киберврагам

Америка подготовила достойный ответ русским хакерам. В Пентагоне поняли, что невидимые русские кибервраги, которые тоннами крадут партийные документы из компьютеров американских политиков и сами выбирают президентов США, на деле существа очень уязвимые и даже трепетные.

Киберподразделение Минобороны США решило объяснить и своим сотрудникам в том числе, кто такие эти хакеры и чем занимаются. История в картинках – самая наглядная и доходчивая. Русский – он всегда в ушанке. А где русский, там и его медведь.

Это для нас медведь родной и добрый. А западному обывателю внушили, что это лютый враг. Даже в мультиках русские скрывают отчаянную пропаганду. Заголовок статьи двухлетней давности в The Times: "Детское шоу – путинская пропаганда". Русский мультсериал всерьёз анализируют эксперты по разведке, цифры тревожные: "У англоязычного сериала "Маша и медведи" миллион подписчиков на YouTube". И все они уже на стороне России.

Извилистая и прихотливая логика подвела экспертов Пентагона к мысли – ничто так не унизит и не раззадорит этих злобных русских, как образ неуклюжего, хотя вполне себе милого медведя. Цитируют неназвавшегося эксперта, который пришёл к такому умозаключению: "Россия ненавидит, когда ее считают милой или уютной". В итоге отчёты Пентагона об иностранных хакерах будут сопровождаться карикатурными иллюстрациями, которые украсили документ от 29 октября.

Спасибо, конечно, киберэкспертам из Пентагона за то, что на смену привычным карикатурам со злобным пугающим хищником приходит близкий и родной образ почти домашнего мишки. Может быть и там начали догадываться, что в действительности все не так, как на самом деле?

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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