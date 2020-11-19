Пентагон высмеял российских хакеров карикатурой с медведем

В США придумали достойный ответ киберврагам

Америка подготовила достойный ответ русским хакерам. В Пентагоне поняли, что невидимые русские кибервраги, которые тоннами крадут партийные документы из компьютеров американских политиков и сами выбирают президентов США, на деле существа очень уязвимые и даже трепетные.

Киберподразделение Минобороны США решило объяснить и своим сотрудникам в том числе, кто такие эти хакеры и чем занимаются. История в картинках – самая наглядная и доходчивая. Русский – он всегда в ушанке. А где русский, там и его медведь.

Это для нас медведь родной и добрый. А западному обывателю внушили, что это лютый враг. Даже в мультиках русские скрывают отчаянную пропаганду. Заголовок статьи двухлетней давности в The Times: "Детское шоу – путинская пропаганда". Русский мультсериал всерьёз анализируют эксперты по разведке, цифры тревожные: "У англоязычного сериала "Маша и медведи" миллион подписчиков на YouTube". И все они уже на стороне России.

Извилистая и прихотливая логика подвела экспертов Пентагона к мысли – ничто так не унизит и не раззадорит этих злобных русских, как образ неуклюжего, хотя вполне себе милого медведя. Цитируют неназвавшегося эксперта, который пришёл к такому умозаключению: "Россия ненавидит, когда ее считают милой или уютной". В итоге отчёты Пентагона об иностранных хакерах будут сопровождаться карикатурными иллюстрациями, которые украсили документ от 29 октября.

An implant dropper dubbed #ComRATv4 recently attributed by @CISAgov and @FBI to Russian sponsored APT, Turla. It was likely used to target ministries of foreign affairs and national parliament.

@CNMF_CyberAlert continues to disclose #malware samples on: https://t.co/fSgk1xpG8t pic.twitter.com/c2jmozTAyB — USCYBERCOM Cybersecurity Alert (@CNMF_CyberAlert) October 29, 2020

Спасибо, конечно, киберэкспертам из Пентагона за то, что на смену привычным карикатурам со злобным пугающим хищником приходит близкий и родной образ почти домашнего мишки. Может быть и там начали догадываться, что в действительности все не так, как на самом деле?

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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