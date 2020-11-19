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Курильщиков предупредили о риске тяжелого течения COVID-19

08:53
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Специалисты установили связь между пагубной привычкой и опасной болезнью

Курящие люди в случае заболевания коронавирусной инфекцией гораздо чаще сталкиваются с серьезными осложнениями и в целом тяжелее переносят болезнь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме", - рассказали в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что курение негативно сказывается на работе легких, а потому людям с этой пагубной привычкой сложнее справиться с респираторными заболеваниями.

В Роспотребнадзоре добавили, что вред приносят любые сигареты, даже легкие и с фильтром. Также при курении повышается риск заразиться коронавирусом через рот.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 55,6 миллиона человек, 1,34 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,99 миллиона заболевших, более 34 тысяч пациентов скончались.

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