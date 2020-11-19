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Когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом

08:34
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Во всех регионах - по-разному

Снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется не раньше конца ноября 2020 года.
Открыт способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%

Такой прогноз дал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 23 субъекта страны уже близки к выходу на плато. Это Алтай, Камчатка, ЕАО, ХМАО-Югра, ЯНАО, Севастополь, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области и другие регионы.

При этом ряд субъектов, например, Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Татарстан, Чувашия, Чечня, Карелия, Пермский край, Калининградская, Новгородская и Псковская области выйдут на плато позже остальных регионов. В них распространение коронавируса идет быстрыми темпами. Ситуация в Москве характеризуется как удовлетворительная, отметил Тавадян.

Эксперт добавил, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизируется, но расслабляться нельзя. Поведение людей, соблюдение советов врачей – все это влияет на показатели болезни.

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