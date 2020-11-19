Премьер Японии призвал к "тихим масочным застольям"

Риск заразиться во время приема пищи очень велик

Ситуация с распространением коронавируса в Японии вышла на "максимально тревожный уровень".

Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Он попросил японцев всегда носить маски, избегать непроветриваемых помещений и скопления людей.

Большое количество заражений происходит в кафе и ресторанах, поэтому после окончания трапезы необходимо закрыть органы дыхания средством индивидуальной защиты, передает ТАСС.

"Специалисты указывают на высокий риск заражения во время еды. Поэтому просим вас даже во время еды, при беседе, надевать маску и сделать так, чтобы обеды и ужины превратились в "тихие масочные застолья". Я тоже с сегодняшнего дня буду это практиковать", - объяснил Суга.

Накануне в Японии было зафиксировано максимальное число новых случаев COVID-19 с момента начала эпидемии – 2201. Всего в стране выявлено 123 477 случаев COVID-19. Умерли 1 908 человек, выздоровели 104 837.

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