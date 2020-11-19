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Больница в Коммунарке вернулась к обычной работе

09:02
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В результате разгерметизации кислородного шланга никто не пострадал

Больница в Коммунарке вернулась к штатной работе после разгерметизации кислородной линии, сообщил главный врач Денис Проценко. В своем фейсбуке он извинился перед пациентами и их близкими за неудобства и беспокойство.

По словам Проценко, в момент инцидента и во время переезда никто не пострадал. Решение о перемещении пациентов из соседних зданий приняли несмотря на то, что в корпусе пациентов не было. Он поблагодарил сотрудников больницы за реакцию на инцидент.

"Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой", - написал Проценко.

Накануне вечером рядом со строящимся корпусом больницы в Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

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