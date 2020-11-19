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В Москву вернулось тепло

09:06
  • четверг
  • 19 ноября 2020

После морозной среды в четверг в город вернется потепление

В Москву в четверг вновь вернется теплая погода. Столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок, днем воздух прогреется до +3 градусов тепла. Синоптики обещают облачную погоду, местами на дорогах может быть гололедица.
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"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона. В таких условиях в городе преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Температура повысится до плюс 1-3 в Москве, по области 0 плюс 3. Местами гололедица", - рассказал метеоролог Михаил Леус.

К ночи температура опустится до нуля градусов. При этом в Центральном регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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