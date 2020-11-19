Илон Маск попал в тройку богатейших людей мира

В рейтинге он сменил Марка Цукерберга

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в списке богатейших людей планеты. Миллиардеру удалось сместить основателя Facebook Марка Цукерберга, который ранее замыкал тройку лидеров.

По итогам торгов среды состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов и составило 120 миллиардов долларов. Цукерберг тем временем опустился на четвертое место, потеряв за день чуть более миллиарда долларов – его капитал теперь оценивается в 103 миллиарда долларов.

В агентстве Bloomberg отметили, что резкий рост состояния Маска вызван новостями о компании Tesla – в конце текущего года ей предстоит попасть в индекс широкого рынка S&P 500. В связи с этим уже во вторник акции компании подскочили на 8,2%, а в среду поднялись на 10,2%.

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос (183 миллиарда долларов), следом идет основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов), передает РИА Новости.

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