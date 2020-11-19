Россиянин чудом избежал смерти у подъезда своего дома

Жителя Владивостока спасла бдительность

Во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита сорвалась с крыши и придавила припаркованный у подъезда автомобиль.

Инцидент произошел около дома номер 34 по улице Нейбута. Мужчина чистил свой автомобиль от снега. В какой-то момент владелец авто услышал шум и отскочил в сторону. Буквально через несколько секунд машину напополам "разрубила" бетонная плита, упавшая сверху.

На данный момент владелец машины ждет приезда полиции. После того, как правоохранители проведут всю необходимую работу, сотрудники управляющей компании смогут убрать плиту.

"Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту", - сообщили РИА Новости в мэрии города.

Во Владивостоке за минувшую ночь выпало порядка 10 миллиметров осадков в виде снега и ледяного дождя. Непогода привела к падению деревьев, повреждениям линий электропередачи и проблемам со связью.

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