"Верх лицемерия": Прохор Шаляпин отреагировал на просьбы звезд о помощи

По его словам, знаменитостям должно быть стыдно

Российским высокооплачиваемым знаменитостям, просящим в период пандемии денег от государства, должно быть стыдно, считает певец Прохор Шаляпин. Ранее многие отечественные звезды заявили о нехватке средств на фоне отмены концертов из-за коронавируса.

"Сейчас и без того людям очень тяжело. И слова Меладзе о том, что артисты страдают от безденежья, — это сверх лицемерия. Кто-кто, а представители шоу-бизнеса уж точно имеют деньги. Наши артисты "первого эшелона", в том числе и Меладзе, зажрались", - считает музыкант.

Шаляпин выразил мнение, что современный шоу-бизнес не имеет отношения к настоящему искусству, передает "Вечерняя Москва". Певец подчеркнул: если кому и нужна помощь, так это менее знаменитым представителям творческих профессий.

"Театралы, сотрудники музыкальных учреждений, цирковые артисты — все они в бедственном положении. Вот кому на самом деле плохо. А не певцам с миллионными гонорарами. А Меладзе просто зажрался, иначе я никак не могу объяснить его слова", - добавил Шаляпин.

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