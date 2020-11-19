ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак в костюме осла поздравила сына с днем рождения

10:06
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Маленькому Платону исполнилось четыре года

Сыну телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана Платону в среду, 18 ноября, исполнилось четыре года. Знаменитая мама решила не устраивать пышное торжество, а вместо этого сама оригинально поздравила ребенка.

Названы имена "Женщин года" по версии российского журнала Glamour
Жена Дзюбы может подать на развод

Телеведущая пришла к сыну в костюме осла из "Бременских музыкантов" и спела песню из мультфильма. Мальчик не сразу узнал маму и заметно удивился нежданному гостю. "Это кто? Я тебя не помню!" — обратился он к Собчак.

Видео с праздника телеведущая опубликовала в Сети. "Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб", - написала Собчак.

Подписчики оценили идею и похвалили звездную маму за оригинальность. "Вот, настоящая мама! Поздравляю с днем рождения сыночка!" — отметила Елизавета Боярская. "Фух, щас умру!" — поделилась эмоциями Юлия Снигирь.

Поздравления сыну написал и папа Платона актер Максим Виторган. "Сегодня Платону четыре. Маме его спасибо и браво! Не собирался делать пост, но попал, вдруг, мне текст Жванецкого. И очень точно, и лучше не скажешь. Живи, моя любовь, долго. Видь много. Старей легко. И читай Жванецкого", - заявил артист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.