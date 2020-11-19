Собчак в костюме осла поздравила сына с днем рождения

Маленькому Платону исполнилось четыре года

Сыну телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана Платону в среду, 18 ноября, исполнилось четыре года. Знаменитая мама решила не устраивать пышное торжество, а вместо этого сама оригинально поздравила ребенка.

Телеведущая пришла к сыну в костюме осла из "Бременских музыкантов" и спела песню из мультфильма. Мальчик не сразу узнал маму и заметно удивился нежданному гостю. "Это кто? Я тебя не помню!" — обратился он к Собчак.

Видео с праздника телеведущая опубликовала в Сети. "Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб", - написала Собчак.

Подписчики оценили идею и похвалили звездную маму за оригинальность. "Вот, настоящая мама! Поздравляю с днем рождения сыночка!" — отметила Елизавета Боярская. "Фух, щас умру!" — поделилась эмоциями Юлия Снигирь.

Поздравления сыну написал и папа Платона актер Максим Виторган. "Сегодня Платону четыре. Маме его спасибо и браво! Не собирался делать пост, но попал, вдруг, мне текст Жванецкого. И очень точно, и лучше не скажешь. Живи, моя любовь, долго. Видь много. Старей легко. И читай Жванецкого", - заявил артист.

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