Стас Костюшкин усомнился в отсутствии денег у звезд

Музыкант уверен, что за годы творчества коллеги скопили капитал

Пандемия коронавирусной инфекции отразилась на доходах российских знаменитостей, о чем многие из них поспешили сообщить. Однако не все звезды считают свое нынешнее положение бедственным. Певец Стас Костюшкин уверен, что представителям шоу-бизнеса, получающим баснословные гонорары, "грех жаловаться".

"Нашим топовым артистам хватает денег, поверьте. Конечно, пандемия и проблемы, которая она создала, помешали полноценным концертам. Но за годы активного творчества они набрали капитал, который их сегодня выручает и позволяет им жить. Если жалуются высокооплачиваемые исполнители и мэтры, то что говорить тогда обычным людям?" - задался вопросом артист.

Также исполнитель не согласился с мнением своего коллеги Валерия Меладзе, который призвал музыкантов бойкотировать "голубые огоньки". "Это бред какой-то — отказывать людям в концертах и новогодних шоу. Тем более в такой сложный период. Те, кто не хочет принимать участие в этом, пусть не принимают. Но мы готовим новогоднюю программу для зрителей и уже записали несколько роликов праздничного характера", - заявил Костюшкин.

Он подчеркнул, что все праздничные концерты в первую очередь организовываются не для артистов, а для зрителей. По словам Костюшкина, лишать поклонников хорошего настроения в праздники — преступление, передает "Вечерняя Москва".

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