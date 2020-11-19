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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 5782 пациента

09:31
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Общее число выздоровевших увеличилось до 388416

В Москве за сутки выздоровели 5782 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 388416.

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При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки  умерли 73 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19. За все время пандемии в столице скончались 8082 человека.

Накануне в Москве было зафиксировано 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19.

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