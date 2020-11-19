Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 5782 пациента

Общее число выздоровевших увеличилось до 388416

В Москве за сутки выздоровели 5782 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 388416.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки умерли 73 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19. За все время пандемии в столице скончались 8082 человека.

Накануне в Москве было зафиксировано 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19.

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