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Московские электрички задерживаются из-за обледенения сети

10:05
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Составы выбились из графика на трех направлениях

На нескольких пригородных направлениях Московского узла из-за погодных условий задерживаются электрички.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД. Речь идет о Ленинградском, Курском и Рижском направлениях.

В некоторых местах произошло обледенение контактной сети. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержек и ввода поездов в график.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Московском регионе. Ночью выпали осадки в виде снега и ледяного дождя. В течение дня, 19 ноября, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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