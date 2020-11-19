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Коммунальщики всю ночь сражались с ледяным дождем в Москве

11:44
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Службы были полностью готовы к непогоде

В Москве ночью прошел ледяной дождь. Коммунальные службы к непогоде были полностью готовы. Улицы оперативно обработали противогололёдными материалами. Всю ночь на дорогах работала уборочная техника, передает "ТВ Центр".

Тем не менее, водителям рекомендуют быть предельно внимательными. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Но уже сегодня ожидается потепление. По прогнозам, днём будет от нуля до плюс двух градусов и облачно.

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