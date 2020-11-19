COVID-19 в России: в регионах усиливают ограничительные меры

Число заболевших коронавирусом в России превысило два миллиона

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили ещё 23610 новых случаев. Из больниц выписаны 25573 человека. Во многих регионах разворачивают дополнительные стационары. Пациентов с ковидом лечат, в том числе, военные врачи. Замедлить распространение инфекции может каждый из нас. Достаточно просто надеть маску. Впрочем, понимают это далеко не все.

Проявляя агрессию, так называемые ковид-диссиденты оскорбляют водителей такси и общественного транспорта, и отказываются надевать маски, задерживая остальных пассажиров. Некоторые инциденты доходят до драки, в социальных сетях можно посмотреть много подобных видеороликов. Вот только чего хотят добиться скандалисты, непонятно, ведь использовать маску легко, а болезнь у многих протекает в тяжёлой форме. Во многих регионах больницы уже не справляются с нагрузкой. На помощь приходят военные медики.

Важно выполнить все инструкции, чтобы тесты были максимально точными. В полевом госпитале Минобороны в Хакасии готова мобильная лаборатория на базе "КамАЗа". Специалист работает в защитном костюме, в изолированном боксе. Через специальное окошко сюда доставляют пробы для проведения анализа на коронавирус.

"Данная лаборатория позволяет в полевых условиях провести точное диагностирование на ковид-инфекцию. Лаборатория оснащена анализатором нуклеиновых кислот, пропускная способность данной лаборатории 120-150 проб в сутки", - говорит старший научный сотрудник ПЦР-лаборатории Центрального военного округа Геннадий Устенко.

В Кургане продолжает работу сводный медицинский отряд Минобороны. Сюда переводят пациентов в тяжёлом состоянии из других городов области. А военный госпиталь в Новосибирске увеличил количество коек для инфекционных больных. Сейчас многофункциональный медицинский центр, построенный в мае, работает на полную мощность. Стационар заполнен на 90 процентов. У половины пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, им требуется искусственная вентиляция лёгких.

"У нас боксированная реанимация, каждый пациент в отдельном боксе, следить за ним помогает система видеонаблюдения, система мониторирования централизованная, где на посту вводятся все жизненные параметры пациента", - говорит врач-реаниматолог многофункционального медицинского центра г. Новосибирска Владимир Беляков.

По всей стране медикам помогают добровольцы. В Омске благодаря автоволонтёрам врачи быстрее добираются до пациентов и выполняют вдвое больше вызовов. А в поликлиниках и стационарах работают сотни студентов, они принимают звонки, разбираются с документами.

В Саратовской области активисты движения "Мы вместе" начали доставлять бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому. Волонтёр Влад Одиноков учится в медвузе, работает в "красной зоне", а в свободное время на личном автомобиле развозит продукты и лекарства нуждающимся.

В регионах усиливают ограничительные меры. В Санкт-Петербурге с 23 ноября закроют весь общепит и катки в торговых центрах, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей. С 1 декабря число посетителей концертных залов, театров и кинотеатров ограничат до 25 процентов, как в Москве.

По столичному примеру в Карелии и Белгородской области кафе и рестораны не работают в ночное время. Новогодние корпоративы, банкеты и свадьбы отменили в Крыму. А в Удмуртии, Белгородской области и Хабаровском крае ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Полина Кастрицкая, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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