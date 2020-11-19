В Минздраве США напомнили Байдену о его статусе

Американский министр отказался подчиняться кандидату в президенты

Американский Минздрав отказался работать с Джо Байденом. Сотрудничество начнётся только после официального признания демократа президентом, заявили в ведомстве. Сам Байден считает, что передача власти должна начаться немедленно, и рассуждает о своих будущих указах. Действующий глава государства продолжает оспаривать победу соперника.

Толпа берет в осаду администрацию штата Джорджия. Митинг проходит прямо в холле на первом этаже.

- Джорджия - это поле битвы. Также как Пенсильвания и Аризона. Если бюллетени в этих штатах будут пересчитаны, президент наберет 270 голосов выборщиков.

Оратор ошибается. Разница между Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. Это количество все равно не склонит чашу весов в пользу действующего президента. Ручной пересчет тех самых пяти миллионов бюллетеней в Джорджии организовали из-за сканера, который якобы сломался, когда пытался справиться с таким количеством. Уже обнаружили более 2,5 тысячи неучтенных голосов.

"Цель проверки - убедиться, что каждый законный голос учтен. У нас есть все шансы уложиться к полуночи. Сегодня вечером мы закончим пересчет голосов", - заявил представитель избирательной комиссии в штате Джорджия Габриэль Стерлинг.

Собирающий по крупицам голоса в свою пользу действующий глава государства протестует против не имевшего аналогов в истории почтового голосования, требует пересчета результатов в двух округах штата Висконсин, где, по его данным, Байден одновременно получал сотни тысяч голосов, в то время как показатели самого Трампа оставались без изменений.

"Посмотрите на это в Висконсине! На следующий день после выборов Байден получил 143 тысячи голосов одновременно, когда они поняли, что он сильно проигрывает. В это невозможно поверить!" – пишет Трамп в соцсети.

Джо Байден выборы считает делом решенным. Ежедневно выходит на связь то с представителями спецслужб, теперь с медиками. Сегодня анонсирует совещание с участием всех губернаторов, как демократов, так и республиканцев. Главная тема - коронавирус. С позиций уже главы государства он обещает дополнительное финансирование штатам в борьбе с эпидемией. Процесс, по мысли Байдена, пошел бы быстрее, если бы в Белом доме признали поражение и начали процедуру передачи власти.

"Одна из проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это неспособность действующей администрации признать поражение. В управлении общих служб администрации президента есть человек, который обеспечивает передачу власти, открывает всю информацию, взаимодействует с правительством. Для этого не требуется абсолютного признания победителя, у нас есть очевидный победитель", - уверен Байден.

Байден поддерживает медиков. Медики Байдена - нет. Министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что пока не готов ни общаться, ни подчиняться Байдену, потому что странно вести диалог с человеком, не наделенным властью, а лишь раздающим обещания кандидатом в президенты.

"Мы очень ясно заявили, что когда управление общих служб США установит, кто победил, мы обеспечим полный профессиональный переход и работу. Мы следуем руководящим принципам", - заявил Азар.

Политологи говорят о нескольких вариантах развития событий, при которых у Трампа есть шанс сохранить власть. Один из самых фантастических - новый Конгресс не одобрит кандидатуру новоизбранного президента. Пока же подсчет голосов продолжается. Конституция отводит на это 30 дней.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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