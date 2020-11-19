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В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 900 беженцев

11:52
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В Лачинском коридоре усиливают меры безопасности

В Минобороны России сообщили, что за сутки из Еревана в Степанакерт прибыли более 900 беженцев. Всего же с начала миссии на родину вернулись около трёх тысяч мирных жителей. В Лачинском коридоре усиливают меры безопасности. Российские миротворцы проверяют каждый автомобиль на предмет взрывчатки и оружия.

Обстановку круглосуточно мониторят 23 наблюдательных поста вдоль всей линии разграничения, передает "ТВ Центр". Возобновление движения по главной дороге, которая напрямую связывает Армению и Нагорный Карабах, позволило наладить привычную жизнь, в регион снова доставляют продукты и лекарства.

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