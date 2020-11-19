Как развивается транспортная система Москвы

В столице идет интеграция всех видов транспорта в единую систему

В ближайшие четыре года в Москве построят еще 25 станций метро. Об этом заявили в Дептрансе. Подземка будет в шаговой доступности для 90% жителей столицы. МЦК, МЦД, БКЛ, северо-западная хорда - уже не амбициозные планы, а реализованные проекты, работа над которыми не прекращается и сегодня. Чтобы передвигаться по городу было еще быстрее и удобнее, весь транспорт объединят в единую систему.

Щиту "Ирина" предстоит проложить левый тоннель салатовой ветки метро от станции "Лианозово" до "Физтеха". Это около 2,5 километра. В соседнем правом другой щит - "Татьяна" - за две недели уже прошёл 20 метров пути.

"Геология сложная по предварительным геолого-разведочным скважинам. Плюс еще мы пересекаем железную дорогу. Определенные трудности с точки зрения технических вещей будут", - сказал гендиректор Мосметростроя Сергей Жуков.

Такими темпами, как в последние 10 лет, столичное метро не развивалось никогда. Задача - увеличить эту сеть в два раза - выполнена уже на 65%. Проложены 116 километров новых линий, на которых открылись 56 станций. В ближайшие три года будут построены еще 58 километров линий и 25 станций. А это значит метро окажется в шаговой доступности практически для 90% москвичей.

"Москва сейчас отдает долги, навёрстывает упущенное в 90-е и за более ранние периоды. А также отдает долги за не совсем оправдавшуюся концепцию советского градостроительства, когда предполагалось, что личный транспорт будет развиваться очень медленно и постепенно. В 90-х произошла взрывная автомобилизация, а дороги не строились", - сказал начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Правительства Москвы Андрей Мухортиков.

БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Раньше этот титул носила одна из кольцевых линий пекинской подземки длиной 57 километров. БКЛ - это 70 километров. Строители обещают замкнуть её к 2023 году.

Идет интеграция всех видов транспорта в единую систему. В лексиконе москвичей появились новые понятия - Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

"Развитие МЦД даст возможность большому количеству людей пересесть с личных автомобилей на железнодорожный транспорт. Быстрый и комфортный, и, соответственно, недорогой. А также разгрузить сеть метро", - заявил начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Правительства Москвы Андрей Мухортиков.

МЦД соединяют разные районы Подмосковья - Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск - через центр столицы. До конца 2024 года можно будет проехать сквозь Москву из Зеленограда в Раменское, из Апрелевки в Железнодорожный и из Пушкина в Домодедово.

"Мы продолжаем, несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, активное дорожное строительство. Глобальными проектами являются четыре хорды. Северо-западная хорда построена. Северо-восточная хорда построена на две трети. Один из самых молодых проектов - это юго-восточная хорда, сегодня уже построена тоже на треть", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

И автомобилисты уже почувствовали разницу. Юго-восточная хорда разгрузит шоссе Энтузиастов и Варшавское шоссе. А южная рокада соединит между собой крупные магистрали от Кутузовского проспекта до Люблинской улицы. В общей сложности за последние 10 лет в мегаполисе построено уже около тысячи километров дорог.

"Во всяком случае, можно уже достаточно спокойно ездить даже в рабочий день. Перемещение стало быстрым. И я сейчас, условно говоря, могу планировать что-то в этом городе. До этого я мог планировать перемещение только на метро", - заявил заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто.

Не менее важна и Центральная кольцевая автомобильная дорога. 505 километров вокруг столицы сделают подмосковные города ближе друг к другу. А это значит, что сократится количество машин, заезжающих из области на МКАД.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"