В Москве стартовал 4-й сезон конкурса "Мой первый бизнес"

В этом году впервые расширили возрастные рамки

Проявить таланты предпринимателя, реализовать идеи и получить ценный жизненный опыт. В Москве стартовал четвёртый сезон международного конкурса “Мой первый бизнес”. Это один из флагманских проектов президентской платформы “Россия - страна возможностей”. Он направлен на развитие молодёжного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников.

В этом году впервые расширили возрастные рамки. Теперь принять участие в конкурсе могут и студенты до 23 лет. Авторы лучших проектов продолжат работу с экспертами, получат возможность принять участие в межрегиональном соревновании, также их ждут ценные призы, передает "ТВ Центр".

"Этот опыт, во-первых, не бояться сделать первый шаг, потому что для участия в конкурсе надо преодолеть себя, ответить себе на этот внутренний вызов: "Если другие могут, значит и я тоже могу!" Подать заявление на конкурс, пройти все конкурсные испытания и доказать, что ты можешь сам придумывать и сам реализовывать уникальные проекты. Кем бы вы потом ни стали, этот опыт вам точно очень пригодится в жизни", - уверен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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