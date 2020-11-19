Космонавты обследовали МКС в районе трещины в модуле "Звезда"

Повреждений не обнаружено

Почти семь часов за бортом МКС. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы в открытом космосе, передает "ТВ Центр".

Вне станции они находились больше запланированного времени. Главная задача - подготовиться к стыковке с новым многофункциональным модулем "Наука". Его пуск намечен на апрель. Он доставит космонавтам каюту для третьего члена экипажа, еще один туалет и манипулятор, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Задания экипаж получал из ЦУПа. Например, им поручили еще раз осмотреть и заснять снаружи место трещины, где происходила утечка воздуха. Никаких следов внешнего повреждения не обнаружено. Для обоих космонавтов это первый опыт работы вне станции. А для Сергея Кудь-Сверчкова это еще и дебютный полет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"