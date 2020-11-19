Иностранные сайты планируют наказывать в России за цензуру

Им грозит блокировка, замедление трафика и штраф

Депутаты Госдумы хотят внести в нижнюю палату парламента законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных сайтов, которые цензурируют российские СМИ.

Речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций, сообщает РИА Новости, ссылаясь на знакомый с текстом документа источник.

Если социальная сеть или IT-платформа попадет под действие закона, то им будет грозить блокировка, замедление трафика и штраф до трех миллионов рублей.

Санкции будут вводиться по согласованию с МИД России, поскольку речь идет об иностранных компаниях. Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса "дискриминационный" статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей.

В последнее время участились факты цензуры в отношении российских изданий со стороны западных компаний. Например, с ограничениями столкнулись канал журналиста Владимира Соловьева на YouTube, ФАН, "Царьград" и другие СМИ.

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