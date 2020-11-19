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"Не трогай, это на Новый год": названы продукты, которые можно купить за месяц до праздника

11:49
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Запасы помогут сэкономить и избежать новогодних очередей

Многие продукты к праздничному столу стоит купить уже сейчас и тем самым сэкономить время и деньги, считает специалист столичной инспекции по качеству Валентина Семенова.

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Заранее можно запастись морковью, свеклой, картофелем, репчатым луком, алкоголем, соками, конфетами и консервами. Однако при покупке последних следует особое внимание обращать на срок годности и состояние упаковки – банка должна быть без вздутий и следов деформации.

"Также можно купить свежие картофель, лук репчатый, морковь и свеклу для приготовления салатов, капусту белокочанную, например, для квашения. Для заправки салатов — майонез, а также кетчуп, хрен, горчицу, при этом необходимо хранить данные продукты в холодильнике", - посоветовала Семенова.

Что не стоит покупать заранее, так это колбасы, рыбу, сыр и десерты – эти продукты могут не перенести столь длительного хранения, передает АГН "Москва".

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