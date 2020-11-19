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Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели

11:06
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Парламентарий напомнил о трудностях уходящего года

Бюджет Москвы в следующем году останется социально ориентированным бюджетом развития, заявил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

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Парламентарий отметил, что нынешний год можно назвать одним из самых трудных за несколько последних десятилетий. При этом Москве, в отличие от многих мегаполисов и целых стран, удалось выстоять. Причиной тому Орлов назвал грамотные действия властей столицы по снижению негативного воздействия пандемии коронавирусной инфекции и снижению цен на энергоресурсы на экономику города. Он подчеркнул, что нынешнее состояние города - это результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики последних лет.

"Бюджет по традиции остается социальным. Действительно, на цели социальной политики направляется 56% всех расходов проекта бюджета Москвы. <...> Бюджет развития Москвы - это не только адресная инвестиционная программа, транспорт, капремонт, это еще и развитие науки, инноваций, создание высокотехнологичных рабочих мест", - рассказал депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит больше 2,64 триллиона рублей, а расходов - 3,15 триллиона. Дефицит бюджета в 2021 году составит свыше 510 млрд, в 2022 году - больше 340 млрд, а 2023-м - только 183,3 млрд.

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