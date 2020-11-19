Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели

Парламентарий напомнил о трудностях уходящего года

Бюджет Москвы в следующем году останется социально ориентированным бюджетом развития, заявил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

Парламентарий отметил, что нынешний год можно назвать одним из самых трудных за несколько последних десятилетий. При этом Москве, в отличие от многих мегаполисов и целых стран, удалось выстоять. Причиной тому Орлов назвал грамотные действия властей столицы по снижению негативного воздействия пандемии коронавирусной инфекции и снижению цен на энергоресурсы на экономику города. Он подчеркнул, что нынешнее состояние города - это результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики последних лет.

"Бюджет по традиции остается социальным. Действительно, на цели социальной политики направляется 56% всех расходов проекта бюджета Москвы. <...> Бюджет развития Москвы - это не только адресная инвестиционная программа, транспорт, капремонт, это еще и развитие науки, инноваций, создание высокотехнологичных рабочих мест", - рассказал депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит больше 2,64 триллиона рублей, а расходов - 3,15 триллиона. Дефицит бюджета в 2021 году составит свыше 510 млрд, в 2022 году - больше 340 млрд, а 2023-м - только 183,3 млрд.

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