Депутат МГД Картавцева: Развитие здравоохранения - приоритет бюджетной политики Москвы

В следующем году финансирование увеличится почти на 12%

Бюджет Москвы остается социальным, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом агентству "Москва" заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Комфорт и качество медицинских услуг останется одни из приоритетов развития здравоохранения Москвы в 2021 году. "Финансирование здравоохранения увеличится из бюджета почти на 12% и составит более 447 миллиардов рублей, а с учетом средств Московского городского фонда ОМС - 742 миллиарда рублей", - уточнила она.

В следующем году продолжится программа строительства и капитального ремонта поликлиник и больниц. Кроме того, одним из главных проектов в 2021 году станет бесплатная вакцинация от коронавирусной и прочих инфекций.

"Также важны программа бесплатного лекарственного обеспечения людей с хроническими заболеваниями и создание условий для современной и эффективной медицинской помощи, в том числе – высокотехнологичной", - заключила Картавцева.

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