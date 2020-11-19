Ошибкам в прогнозах по коронавирусу нашлось объяснение

Точно предугадать течение пандемии невозможно
Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил, в чем заключается главная проблема при составлении прогнозов по спаду заболеваемости COVID-19 в России.
Врач отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране ежедневно меняется, и в случае усиления или ослабления ограничительных мер расчеты сразу становятся несостоятельными.
"Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент", - подчеркнул Выгоняйлов.
Он добавил, что переломный момент наступит только в результате массовой вакцинации, а до этого необходимо придерживаться профилактических мер: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук, передает URA.RU.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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