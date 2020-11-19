ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ошибкам в прогнозах по коронавирусу нашлось объяснение

15:34
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Точно предугадать течение пандемии невозможно

Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил, в чем заключается главная проблема при составлении прогнозов по спаду заболеваемости COVID-19 в России.

Число заболевших COVID-19 в России превысило два миллиона человек
COVID-19 в России: в регионах усиливают ограничительные меры

Врач отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране ежедневно меняется, и в случае усиления или ослабления ограничительных мер расчеты сразу становятся несостоятельными.

"Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент", - подчеркнул Выгоняйлов.

Он добавил, что переломный момент наступит только в результате массовой вакцинации, а до этого необходимо придерживаться профилактических мер: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук, передает URA.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.