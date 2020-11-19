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Число заболевших COVID-19 в России превысило два миллиона человек

11:25
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В мире - более 56 миллионов

Россия перешла порог в два миллиона зафиксированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 2 015 608. 
В России коронавирусом заболели еще 23610 человек

За последние сутки COVID-19 заболели 23 610 человек – на сегодняшний день это абсолютный максимум для нашей страны. Вылечились 25 573 пациента, скончались 463.

По данным оперштаба, за все время пандемии болезнь побороли 1 526 656 человек, умерли – 34 850.

Число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 19 ноября достигло 56 270 020, скончались 1 349 728 человек, сообщает университет имени Джона Хопкинса.  

Сложная ситуация с вирусом остается в США (более 11,5 миллиона заболевших), Индии (8,9 миллиона) и Бразилии (5,9 миллиона).

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