Во ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в колонии

Актер сможет заниматься любимым делом

Начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев рассказал, что ожидает Михаила Ефремова в колонии. По его словам, актер даже сможет создать там "целый театр".

Видашев отметил, что российское законодательство не запрещает заключенным создавать в исправительных учреждениях специализированные кружки.

"Ничего плохого в этом нет. Человек будет занят любимым делом. И время быстрее пройдет, и окажет положительное воздействие на других осужденных", - заявил Видашев. "Сначала осужденный попадает в обычный отряд в любом случае. А уже потом его перевод возможен, но все зависит от поведения", - подчеркнул он.

Видашев добавил, что нагружать Ефремова тяжелой физической работой не будут ввиду его возраста и состояния здоровья, передает МК.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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