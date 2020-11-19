Замглавы правительства Подмосковья требуют заключить под стражу

Он попался на взяточничестве

Следственный комитет просит арестовать заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, которого подозревают в получении крупной взятки.

Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы, передает ТАСС. Также СК ходатайствует о заключении под стражу предполагаемых сообщников Куракина - экс-начальника ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и главы АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана.

Зампредседателя подмосковного правительства задержали 18 ноября после проведенных обыском и допросов. По версии следствия, Куракин, ранее возглавлявший департамент имущественных отношений Минобороны, мог быть причастен к махинациям с военным лесом на четыре миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Куракину грозит от 8 до 15 лет колонии и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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