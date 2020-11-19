В России вводится новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству

Никаких дополнительных заявлений писать не нужно

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился утвердить новый порядок начисления выплат по больничным листам, а также в связи с беременностью и родами.

С 2022 года их будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, заявил глава кабмина на заседании правительства России.

Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, передает ТАСС.

"Никаких заявлений писать будет не нужно", - уточнил Мишустин.

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