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В России вводится новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству

12:36
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Никаких дополнительных заявлений писать не нужно

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился утвердить новый порядок начисления выплат по больничным листам, а также в связи с беременностью и родами.

С 2022 года их будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, заявил глава кабмина на заседании правительства России.

Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, передает ТАСС. 

"Никаких заявлений писать будет не нужно", - уточнил Мишустин.

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