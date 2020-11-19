Кремль прокомментировал уголовное дело против экс-губернатора Михаила Меня

Президент пока не направлял представление о досрочном освобождении аудитора Счетной палаты от должности

Президент России Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока такого представления не было", - сказал агентству ТАСС представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли представление президента о досрочном освобождении Михаила Меня от должности.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что президент в курсе "ситуации с (бывшим губернатором Ивановской области) Михаилом Менем".

Накануне Мень был задержан после того, как Совет Федерации единогласно дал на это согласие. Следователи предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей. Как ожидается, суд изберет меру пресечения аудитору Счетной палаты в четверг.

Михаил Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. С 2018 года он стал аудитором Счетной палаты. Помимо этого, Мень был вице-губернатором Московской области (1999-2002 годы) и заместителем мэра Москвы (2002-2005 годы), также возглавлял Минстрой (2013-2018 годы).

Подробнее об уголовном деле против экс-губернатора смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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