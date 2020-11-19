Наследство Жванецкого оценили в 200 миллионов рублей

Сатирик обладал солидным имуществом

Эксперты провели оценку наследства умершего сатирика Михаила Жванецкого. Согласно подсчетам, после себя он оставил имущество на сумму порядка 200 миллионов рублей.

У Жванецкого осталась квартира в Старопименовском переулке в Москве площадью 250 квадратных метров, ее стоимость составляет около 90 миллионов рублей. В настоящее время в ней проживает 25-летний сын сатирика Дмитрий.

Артист также имел загородный дом в Подмосковье стоимостью не менее чем 50 миллионов рублей и участок земли с домом в Одессе. Также наследство Жванецкого составляет недвижимость в США и несколько крупных счетов в банках.

Наследство сатирика поделят между собой вдова, сын и пятеро внебрачных детей, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни. Незадолго до этого сатирик объявил о завершении карьеры.

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