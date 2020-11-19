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Песков отреагировал на итоги матча Россия - Сербия

12:55
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Наша команда проиграла со счетом 0:5

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче с национальной командой Сербии. Журналисты поинтересовались у него, расстроены ли в Кремле итогом встречи.

"Без комментариев", - ответил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии в заключительном матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Црвена Звезда" в Белграде завершилась со счетом 0:5. Капитан российской сборной Георгий Джикия назвал игру недоразумением, а результат - позором.

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