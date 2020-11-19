Песков отреагировал на итоги матча Россия - Сербия

Наша команда проиграла со счетом 0:5
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче с национальной командой Сербии. Журналисты поинтересовались у него, расстроены ли в Кремле итогом встречи.
"Без комментариев", - ответил Песков. Его слова приводит ТАСС.
Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии в заключительном матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Црвена Звезда" в Белграде завершилась со счетом 0:5. Капитан российской сборной Георгий Джикия назвал игру недоразумением, а результат - позором.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"