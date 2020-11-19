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В Кремле не увидели необходимости в обращении Путина к народу

13:18
  • четверг
  • 19 ноября 2020

В стране напряженная ситуация с COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время обращения главы государства к гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируется.

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Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране напряженная, поэтому президент уделяет этой теме особое внимание, передает РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин "ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактический ежедневно, ежечасно".

"Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - добавил Песков.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 55,6 миллиона человек, 1,34 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,02 миллиона заболевших, более 34 тысяч пациентов скончались.

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