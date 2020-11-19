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"Это была школа выживания": экс-ведущая "Орла и решки" рассказала о детских годах

13:40
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Марии Иваковой частенько приходилось драться

Бывшая ведущая программы "Орла и Решка" Мария Ивакова рассказала, как в детстве ей приходилось драться с одноклассниками. Откровения прозвучали в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Драться ей приходилось как с мальчиками, так и с девочками во время учебы в Санкт-Петербурге.

"Это для меня, конечно, была школа выживания. Там были драки, какие-то травли, были драки с мальчиками, с девочками. Хотя была гимназия, но там было как-то сложно. После школы девчонки могли меня где-то поджидать. Приходилось убегать", - рассказала Ивакова.

Получала она от одноклассников за то, что отказывалась подстраиваться под правила. Один случай особенно запомнился Иваковой. Однажды она сильно заболела ангиной. Весь класс написал ей гневное письмо с требованием не возвращаться в школу. Послание возмутило Ивакову, она пообещала себе "разобраться со всеми, кто это написал".

"Прихожу в школу, вижу девочку, которая была зачинщицей. Я подхожу к ней и сделала такую вещь, которую сама от себя не ожидала. Я плюнула ей в лицо. Представляете, человек, маленькая девочка 12 лет. Я плюнула ей в лицо", - рассказала Ивакова, отметив, что эта история ее очень закалила.

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