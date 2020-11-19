В Общественной палате обсудили проблему кибербуллинга

Порядка 72% подростков подвергаются травле в соцсетях

Агрессивное поведение в интернете обсудили на круглом столе в Общественной палате России. Среди основных вопросов - как защититься от клеветы и травли в Сети.

Участники мероприятия предложили проработать для этого новые правовые механизмы, особенно в случае распространения заведомо ложной и порочащей информации, которая может быть угрозой не только для репутации человека, но и нанести вред карьере, отношениям с близким и здоровью. Также во время обсуждения отметили, что от агрессии в социальных сетях прежде всего страдают дети и подростки, сообщает "ТВ Центр".

"Порядка 72% подростков подвергаются кибербуллингу в социальных сетях на постоянной основе. Об этом говорят сами дети. Национальный центр предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс рядом новых статей, но в первую очередь, конечно, нужно эту проблему широко обсуждать, думать и приходить к какому-то единому мнению", - сказал исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

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