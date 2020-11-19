Гололед в Москве исчезнет к пятнице

Ждать недолго

Резкое похолодание принесло с собой гололед, однако он продержится недолго. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда ледяная корка исчезнет со столичных улиц.

По словам синоптика, гололед пропадет уже к утру пятницы. В Москве вновь ожидаются плюсовые температуры и усиление ветра, из-за чего лед будет истончаться и испаряться, передает РИА Новости.

"Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется", - отметила Позднякова.

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