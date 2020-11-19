ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гололед в Москве исчезнет к пятнице

14:01
  • четверг
  • 19 ноября 2020

Ждать недолго

Резкое похолодание принесло с собой гололед, однако он продержится недолго. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда ледяная корка исчезнет со столичных улиц.

Московские электрички задерживаются из-за обледенения сети
Стало известно, когда в Москве установится зимняя погода

По словам синоптика, гололед пропадет уже к утру пятницы. В Москве вновь ожидаются плюсовые температуры и усиление ветра, из-за чего лед будет истончаться и испаряться, передает РИА Новости.

"Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется", - отметила Позднякова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обработка улиц
Обработка улиц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.