Тысячи нерп выбрались на льдины на Байкале

Ученые сняли видео этого удивительного зрелища

На первый лёд в озере Байкал вылезли нерпы. Всего около трёх тысяч животных, передает "ТВ Центр".

С наступлением холодов они ежегодно выбираются из воды. Посмотреть на удивительное зрелище едут любопытные туристы, но близко подобраться не получается. Видео с тюленями удалось снять учёным местного национального парка при помощи дронов. Байкальские нерпы - одни из немногих в мире млекопитающих, которые обитают в пресной воде. За последнее десятилетие их популяция увеличилась. Сейчас насчитывается около 100 тысяч особей.

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