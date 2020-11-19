Как учат студентов колледжей Москвы во время коронавируса

Дистанционный режим обучения продлится в столице до 15 января

Московские колледжи из-за пандемии работают на дистанционном обучении. Пока до 15 января. Заданий у студентов не убавилось, во всяком случае, у тех, кто к делу привык подходить серьёзно. Слушать лекции и семинары вполне можно и онлайн. А вот как быть с практическими занятиями?

Из-за пандемии опустели аудитории. Стихли звуки токарных станков и фрезерных машин. IT- и химические технологии, биоинженерия, энергетика и авиастроение. Московский государственный образовательный комплекс – это более 30 специальностей и три тысячи студентов. Сейчас из-за COVID-19 пришлось прекратить все занятия и отправить студентов по домам. Да, они слушают лекции удаленно, но не применяют полученные знания на практике, работая на станках и управляя роботами. Изучать фрезерное ремесло в онлайн-режиме сложно, хоть и необходимо.

"Все профессии, все специальности среднего профессионального образования - это в первую очередь навыки, которые ребята приобретают через руки, мы их называем "умные" руки. Но тем не менее в дистанционном формате мы были готовы к этому", - сказал директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев.

Чтобы разнообразить учебный процесс, преподаватель дал студентам задание построить компьютерную модель божьей коровки с полным описанием: каким инструментом обрабатывать каждую деталь и сколько времени займет процесс работы. А потом на станке в режиме онлайн-трансляции изготовил ее сам.

Урок по созданию роботизированного комплекса. То, что нельзя потрогать руками, студенты делают на компьютере, активно прокачивая навыки программирования.

Студент Павел Кочубеев осваивает профессию будущего: учится обслуживать роботизированное производство. Говорит, что к дистанционной учебе уже привык. И даже смог сохранить дружеское общение с однокурсниками.

"У нас за два года создалась целая семья, целый организм, мы действительно, друг без друга не можем. Снимали проект по английскому языку совместный и чувствовали себя как близкие люди, как будто мы знаем друг друга всю жизнь", - рассказал студент Павел Кочубеев.

Лекции и семинары на удаленке – вполне допустимо, говорят студенты. Но вот что будет, когда начнутся экзамены? Пока дистанционный режим обучения для колледжей продлится в столице до 15 января.

Юлия Степина, Дина Самохина, ТВ Центр.

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